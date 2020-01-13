Политика

RT на русскомRT на русскомРухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim. Иранский лидер поручил соответствующим организациям исполнить данную резолюцию.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim
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Коммерсантъ06:34

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Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

RT на русском08:09

Иран официально признал Пентагон террористической организацией

Газета.Ru09:01

Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций

ТАСС06:33

Иран утвердил решение считать Пентагон террористами

Lenta.ru06:44

Ситуация накаляется: Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Вести.Ru07:39

Президент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций

Коммерсантъ06:34

Роухани одобрил включение Пентагона в список террористических организаций

РБК06:59
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

Говорит Москва 11 января в 23:55
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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

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Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
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РИА Новости 11:31
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Коммерсантъ вчера в 16:30
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Российская газета 13:19
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Муж оперной певицы Анны Нетребко, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на открытии знаменитого Дрезденского оперного бала вместе с сопрано Рузан Манташян по политическим причинам.
Взгляд.ру 13:28
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В Татарстане пришли с обыском к еще одному активисту из-за видео с «судом» над Путиным и Сечиным

В Набережных Челнах полиция пришла с обыском к активисту Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным.
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Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
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Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
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13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
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На Украине в гостинице прекратили трансляцию семи российских каналов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию семи российских телеканалов в гостинично-ресторанном комплексе в Хмельницкой области, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
РИА Новости 10:31
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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Газета.Ru 10:07
Политика

Переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи сообщил, что межливийские переговоры, которые прошли в Москве, завершились без подписания соглашения о перемирии.
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В трейлере «Морбиуса» Sony появился Стервятник из «Человека-паука» Marvel

Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее исполнивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel.
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Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
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МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти

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Общество

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Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.
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Происшествия

Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
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Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Эль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.
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