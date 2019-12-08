Экономика
REGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
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В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
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В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Футбол
Данни назвал самого опасного для «Зенита» игрока «Бенфики»
Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» сине-бело-голубые должны играть на победу.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской снова получила травму
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре
В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
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Бактериальный токсин превратили в молекулярный сенсор
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Ученые выявили три этапа старения человека
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Гаджеты
Apple подготовила подарок к Новому году за 6 тысяч долларов
Цена на Mac Pro стартует от 6 тысяч долларов и зависит от точной конфигурации.
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
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В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Политика
Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной
Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Автостат, самой популярной в ноябре в России маркой оказалась отечественная LADA.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» в дерби
Происшествия
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима.
Общество
В МВД отказались от закупки роботов-полицейских
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Футбол
Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»
Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
Гаджеты
Внешность нового флагмана Redmi высмеяли до выхода
Инсайдер Xiaomishka опубликовал серию твитов с подробностями о грядущем смартфоне Redmi K30.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
На Западе констатировали превращение линии соприкосновения в Донбассе в реальную границу
Восточная и западная части Украины все сильнее отдаляются друг от друга, а линия соприкосновения все больше походит на фактическую границу, заявляет австрийский телеканал ORF.
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.