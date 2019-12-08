Экономика

REGNUMREGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

РИА Новости02:35

Роухани: Иран снизил зависимость бюджета от нефти, чтобы противостоять санкциям

ТАСС03:10

Рухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

REGNUM02:53

Рухани: экономика Ирана выдержит санкции США

News.ru02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:59, Ашберн
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Слово и Дело вчера в 05:46
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Музыка

Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Газета.Ru 02:46
Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России

RT на русском вчера в 23:06
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс вчера в 13:10
Футбол

Данни назвал самого опасного для «Зенита» игрока «Бенфики»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» сине-бело-голубые должны играть на победу.
Матч ТВ 03:25
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской снова получила травму

Woman.ru вчера в 12:37
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре

В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
ГЛАС.RU вчера в 12:41
Наука

Бактериальный токсин превратили в молекулярный сенсор

Порообразующие токсины действуют не только на бактерий, и некоторые из таких белков используют, например, против насекомых-вредителей.
Наука и жизнь 00:01
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека

REGNUM 01:02
Единоборства

Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
REGNUM 03:58
Гаджеты

Apple подготовила подарок к Новому году за 6 тысяч долларов

Цена на Mac Pro стартует от 6 тысяч долларов и зависит от точной конфигурации.
iXBT.com 03:29
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru вчера в 17:56
Политика

Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной

Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Profinance.ru вчера в 12:29
Политика

Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске

Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
РИА Новости вчера в 22:10
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Авто

Перечислены самые популярные марки автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Автостат, самой популярной в ноябре в России маркой оказалась отечественная LADA.
ToDay News Ufa 00:27
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ 06 декабря в 12:30
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Нева Спорт 06 декабря в 22:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» в дерби

Народные новости вчера в 15:58
Происшествия

Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии

Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима.
Lenta.ru 03:38
Общество

В МВД отказались от закупки роботов-полицейских

Смотрите такжеВ полиции США арендовали роботов-собак Ранее один из разработчиков сообщал, что роботы-полицейские могут поступить на службу в полицию к 2030 году.
Общественное телевидение России 04:44
Футбол

Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
Газета.Ru 04:22
Гаджеты

Внешность нового флагмана Redmi высмеяли до выхода

Инсайдер Xiaomishka опубликовал серию твитов с подробностями о грядущем смартфоне Redmi K30.
Ferra вчера в 12:27
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Политика

На Западе констатировали превращение линии соприкосновения в Донбассе в реальную границу

Восточная и западная части Украины все сильнее отдаляются друг от друга, а линия соприкосновения все больше походит на фактическую границу, заявляет австрийский телеканал ORF.
Взгляд.ру 03:18
Общество

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Lenta.ru 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное