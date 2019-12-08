Общество

REGNUMREGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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США считают давление на Иран высокоэффективным

Вести.Ru07 декабря в 11:45

Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

РИА Новостивчера в 02:35

Роухани: Иран снизил зависимость бюджета от нефти, чтобы противостоять санкциям

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Президент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям»

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Рухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

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Рухани: экономика Ирана выдержит санкции США

News.ruвчера в 02:59

Иран снизил зависимость бюджета от нефти

ГЛАС.RUвчера в 05:47
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Политика

Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»

Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Хоккей

Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Народные новости вчера в 22:14
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 вчера в 06:21
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Российским авиакомпаниям предрекли дефицит пилотов

Авиакомпании России в ближайшие 10 лет могут столкнуться с нехваткой пилотов.
Русская Планета вчера в 22:10
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".
РИА Новости вчера в 23:35
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru вчера в 00:31
Спорт

В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта

В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Вести.Ru вчера в 21:45
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Армия и оружие

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06 декабря в 02:27
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Брежнева удивила фанатов фото в образе ученого

В подписи к посту Брежнева сообщила, что не устает удивлять себя и пользователей Сети своими образами.
VSE42.RU вчера в 22:45
Политика

Шойгу заявил о деградации отношений России с НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об ухудшении отношений государства с НАТО.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Происшествия

В Иркутской области произошел пожар в общежитии колледжа

В общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области произошел пожар.
Известия 00:46
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру вчера в 20:40
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Армия и оружие

Военные России и Турции проинспектировали трассу в Сирии

RT на русском 07 декабря в 22:05
Здоровье

Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Ugpressa.ru вчера в 16:22
Экономика

На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на «Белокурихе — 2»

Власти Алтайского края планируют потратить более 1 миллиарда рублей на возведение двух дорог до гор Машина и Глухариная на курорте "Белокуриха — 2", сообщил журналистам во время инвестиционного форума начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
РИА Новости 07 декабря в 01:53
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Финансы

Сюрпризы от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей

Евро может подорожать до 74 рублей, а доллар – до 67 рублей – Для того что бы сохранить свою курсовую стабильность, рублю нужно добрать без особых потерь хотя бы до двадцатых чисел декабря.
Свободная Пресса вчера в 01:59
Экономика

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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