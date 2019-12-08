Общество
REGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Политика
Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»
Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Хоккей
Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Российским авиакомпаниям предрекли дефицит пилотов
Авиакомпании России в ближайшие 10 лет могут столкнуться с нехваткой пилотов.
Общество
Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Спорт
В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта
В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Армия и оружие
ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Шоу-бизнес
Брежнева удивила фанатов фото в образе ученого
В подписи к посту Брежнева сообщила, что не устает удивлять себя и пользователей Сети своими образами.
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России с НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об ухудшении отношений государства с НАТО.
Происшествия
В Иркутской области произошел пожар в общежитии колледжа
В общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области произошел пожар.
Происшествия
Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы
Армия и оружие
Военные России и Турции проинспектировали трассу в Сирии
Здоровье
Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Экономика
На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на «Белокурихе — 2»
Власти Алтайского края планируют потратить более 1 миллиарда рублей на возведение двух дорог до гор Машина и Глухариная на курорте "Белокуриха — 2", сообщил журналистам во время инвестиционного форума начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Финансы
Сюрпризы от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей
Евро может подорожать до 74 рублей, а доллар – до 67 рублей – Для того что бы сохранить свою курсовую стабильность, рублю нужно добрать без особых потерь хотя бы до двадцатых чисел декабря.
Экономика
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок.