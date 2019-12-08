Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.

Политика В МИД России высказались против расширения «нормандского формата» Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Общество Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

Общество Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной» Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество Российским авиакомпаниям предрекли дефицит пилотов Авиакомпании России в ближайшие 10 лет могут столкнуться с нехваткой пилотов.

Общество В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".

Здоровье Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.

Экономика На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на «Белокурихе — 2» Власти Алтайского края планируют потратить более 1 миллиарда рублей на возведение двух дорог до гор Машина и Глухариная на курорте "Белокуриха — 2", сообщил журналистам во время инвестиционного форума начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Финансы Сюрпризы от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей Евро может подорожать до 74 рублей, а доллар – до 67 рублей – Для того что бы сохранить свою курсовую стабильность, рублю нужно добрать без особых потерь хотя бы до двадцатых чисел декабря.