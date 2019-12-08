Общество
REGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Экономика
На «Пелле» прокомментировали иск Минобороны на 2,93 млрд рублей
Ленинградский судостроительный завод "Пелла" прокомментировал сообщение о намерении Минобороны России взыскать с предприятия 2,93 млрд рублей.
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», участниками которой стали 7-8 тысяч человек.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала террористов в северной части провинции Хама
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Политика
Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию
Итогом должно было стать подписание Программы по углублению интеграции, проект которой премьер-министры согласовали еще в начале сентября.
Общество
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
Российский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря.
Спорт
Российские пловцы завоевали золото в эстафете на ЧЕ в Глазго
Футбол
Аршавин советует «Спартаку» подумать о борьбе за выживание
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил турнирные перспективы «Спартака».
Космос
В США снова перенесли полет космического корабля Starliner
В США перенесли первый тестовый запуск американского корабля Starliner к МКС, сообщает United Launch Alliance (ULA).
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Общество
Коллекционер прокомментировал продажу монеты за 1 млрд рублей
Член «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров прокомментировал Пятому каналу продажу монеты номиналом два рубля, которую житель Северной столицы решил продать за 1 млрд рублей из-за брака в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
Технологии
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909
Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Футбол
Александр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России "Спартак" — "Ростов" (1:4).
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.