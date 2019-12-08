Общество

REGNUMREGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

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Рухани: экономика Ирана выдержит санкции США

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Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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