Общество
REGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Общество
Роспотребнадзор дал совет по выбору качественных рыбных консервов
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественные консервы на российских прилавках.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Происшествия
Общежитие педагогического колледжа горит под Иркутском
В Иркутской области в посёлке Бохан горит общежитие педагогического колледжа, жильцы эвакуированы.
Спорт
МОК назвал условие для защиты российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) предложил российским властям передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подлинную базу данных Московской лаборатории для защиты невиновных спортсменов.
Шоу-бизнес
Актриса Агния Кузнецова родила первенца
Новоиспеченные родители пока не раскрывают имя малыша. Однако, благодаря публикации Кузнецовой, стало известно, что она родила мальчика.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Экономика победила политику: три глобальных газовых проекта России
На подходе - «Турецкий поток» и «Северный поток - 2». Как РФ и партнеры, несмотря на санкции и давление, смогли сделать это, и к каким изменениям в мировой геополитике может привести запуск трех газопроводов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования
Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.