Общество

REGNUMREGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
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