Общество
REGNUMРухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
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Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Политика
Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся сегодня в Париже
В Кремле говорят, что президент России Владимир Путин встретится «на полях» саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Финансы
Сбербанк расширяет депозитные предложения в предновогодний сезон
В связи с приближением новогодних праздников Сбербанк решил порадовать россиян новыми депозитными продуктами с повышенными ставками.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Музыка
Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»
Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Общество
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Происшествия
Вооружённого ножом мужчину задержали в ТЦ Благовещенска
Сотрудники Росгвардии Благовещенска задержали в местном в торговом центре мужчину, у которого при себе были нож и «предмет, запрещённый к свободному обороту».
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Футбол
«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии
Космос
Украина представила панораму своей «лунной базы»
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Киев в 1991 году был готов отказаться от Крыма и всего юго-востока Украина, вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации первого президента РФ Бориса Ельцина.
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.