Политика

REGNUMREGNUMРухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
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Глава Ирана Рухани призвал Эрдогана объединиться против США

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