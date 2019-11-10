Общество
Газета.RuРухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ Соколова в понедельник
Суд изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, в понедельник, 11 ноября.
Мойка78 04:53
Культура
Гагарина со слезами покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина расплакалась в эфире шоу "Голос" на Первом канале после выступления отца погибшего актера из "Физрука" Егора Клинаева.
Piter.tv 06:11
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 10:50
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Общество
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru 05:11
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Авто
Renault в октябре увеличила продажи в России на 12%
Лидером по продажам бренда в РФ стал кроссовер Duster, который в октябре разошелся тиражом 3 431 экземпляр (-11%).
32CARS.ru вчера в 05:33
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Гаджеты
Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны
По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru вчера в 03:39
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Хоккей
Роман Ротенберг: «К успехам футбольной сборной мы не ревнуем»
Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, находясь в Хельсинки на Кубке Карьяла, организовал импровизированный круглый стол для журналистов, которые задали вопросы о национальной команде, перспективах развития хоккея и изменениях в работе хоккейных тренеров в ближайшем будущем.
Матч ТВ 01:01
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Политика
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 13:11
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Автобус загорелся на остановке в Барнауле
Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.
Телеканал 360° 05:42
Политика
Котюков ответил на критику Путина из-за количества бюджетных мест
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минобрнауки Михаила Котюкова за распределение квот в магистратуру на специальность учителя русского языка.
News.ru 06:57
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Хоккей
Чехия — Россия 1:0 (1-й перерыв)
Юниорская сборная России обыграла Чехию в 1/2 финала Мирового кубка вызова (4:0). Дублем отметился Федор Свечков, а также по шайбе забросили Данила Юров и Даниил Лазутин.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 21:55
Авто
Дебютировал кроссовер Toyota Raize
Емкость составляет 1 литр, а мощность – 98 «лошадей». Работает он на пару с вариатором и системой полного привода.
CarsGuru.net вчера в 04:04
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море
Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
RT на русском 08 ноября в 10:42
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Футбол
Тренер «Оренбурга» раскритиковал работу арбитров в матче с «Уфой»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы", передает Sport24.
Газета.Ru 06:54