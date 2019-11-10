Общество

Газета.RuГазета.RuРухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

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Месторождение нефти с запасами в десятки миллионов баррелей открыли в Иране

News.ru04:10

Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения

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В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей

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В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения

РИА Новости03:33

Иран открыл месторождение нефти с запасами более 50 млрд баррелей

ТАСС03:24

Рухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Газета.Ru03:42
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC

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В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
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Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

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Против руководства СПбГУ создали петицию после убийства студентки

Активисты создали петицию против руководства Санкт-Петербургского государственного университета в связи с убийством 24-летней выпускницы вуза.
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В России выросла стоимость аренды квартир

Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за минувший месяц выросла в среднем на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков ЦИАН.
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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
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Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык

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Найденный с отрубленными женскими руками историк СПбГУ задержан

В рюкзаке профессора оказались две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет.
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Происшествия

Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки

Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Общество

Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять

Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
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Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
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В Краснодарском крае ученики пяти школ массово попали в больницу

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«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России

Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
Футбол

Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!

Дважды в ходе матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0) арбитр Михаил Вилков принимал ошибочные решения, не назначая пенальти в ворота гостей.
Спорт-Экспресс 07:02
Общество

Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
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Футбол

Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество

Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
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Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
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Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
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Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Политика

МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны

Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
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Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
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Транспорт

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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