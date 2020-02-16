Зависимости экономики Ирана от нефти удалось преодолеть правительству в 2019 году, заявил президент страны Хасан Рухани 16 февраля в ходе пресс-конференции журналистам.

Рухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы

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