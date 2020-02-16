Политика
Красная веснаРухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы
Зависимости экономики Ирана от нефти удалось преодолеть правительству в 2019 году, заявил президент страны Хасан Рухани 16 февраля в ходе пресс-конференции журналистам.
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Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Спорт
Клэбо может сняться со «Ски Тура»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Интернет
В Telegram появилась функция для знакомств
Общество
У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
Единоборства
Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Происшествия
На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
Кино
Харрисон Форд рассказал о съёмках очередного сиквела «Индианы Джонса»
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Происшествия
На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар
На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Здоровье
Сколько коронавирус и другие вирусы живут вне организма? Инфографика
Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн заявляет, что коронавирус может выживать вне организма человека в течение нескольких дней.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Кино
Фильм «Лед-2» стал лидером российского проката
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Музыка
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Футбол
«Бавария» разгромила «Кёльн» на выезде
Уже к 12-й минуте матча «Бавария» повела со счётом: 0:3. Сначала отличился польский форвард Роберт Левандовски, который забил уже 23-й гол в текущем сезоне Бундеслиги.