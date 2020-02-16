Политика

Красная веснаКрасная веснаРухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы

Зависимости экономики Ирана от нефти удалось преодолеть правительству в 2019 году, заявил президент страны Хасан Рухани 16 февраля в ходе пресс-конференции журналистам.
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Рухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы

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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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