Политика
Красная веснаРухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы
Зависимости экономики Ирана от нефти удалось преодолеть правительству в 2019 году, заявил президент страны Хасан Рухани 16 февраля в ходе пресс-конференции журналистам.
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Культура
Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Футбол
Мастер на все роли
Дмитрий Комбаров: Думаю, опыт должен сыграть свою роль.
Политика
Макрон считает Европу реальным партнером для России
Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Биатлон
Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости
Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
Общество
Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме
Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Спорт
Клэбо может сняться со «Ски Тура»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Политика
Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции
Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Биатлон
Фуркад поздравил Логинова с победой на чемпионате мира
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном
По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене
Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Политика
США задумались о запрете поставок в Китай авиадвигателей
Власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran, сообщают СМИ.
Политика
«Кинопоиск» объяснил публикацию карты с украинским Крымом
Фигурное катание
Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне
Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.