Политика

Красная веснаКрасная веснаРухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы

Зависимости экономики Ирана от нефти удалось преодолеть правительству в 2019 году, заявил президент страны Хасан Рухани 16 февраля в ходе пресс-конференции журналистам.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы

Красная весна12:30

Рухани: Нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году

Life.ru10:00

Роухани: 2019 год стал первым, когда экономика Ирана не зависела напрямую от нефти

ТАСС08:04

Иран похвалился экономикой без нефти

Взгляд.ру08:46

Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть

РИА Новости08:32

Иран провозгласил независимость от нефти

News.ru08:21

Роухани назвал 2019 год первым, когда экономика Ирана не зависела от нефти

SM News08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Культура

Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным

Газета.Ru 14 февраля в 02:54
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 14 февраля в 07:33
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 13:17
Культура

В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Баскетбол

«Звезды России» проиграли «Звездам мира» в Матче звезд Единой лиги

Вести.Ru 13:10
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
Футбол

Мастер на все роли

Дмитрий Комбаров: Думаю, опыт должен сыграть свою роль.
Российская газета 09:16
Политика

Макрон считает Европу реальным партнером для России

Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения.
ТАСС вчера в 06:00
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции

Известия 12:37
Происшествия

В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Газета.Ru 08:00
Биатлон

Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
News.ru 12:50
Общество

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама.
Российская газета 02:58
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме

Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ведомости 02:43
Спорт

Клэбо может сняться со «Ски Тура»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Sport24.ru 11:23
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

РИА Новости 09:36
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

RT на русском 12:28
Политика

Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции

Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Известия 12:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Биатлон

Фуркад поздравил Логинова с победой на чемпионате мира

Нева Спорт вчера в 15:19
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном

По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.
WomanHit.ru 10:34
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене

Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Известия вчера в 13:33
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Политика

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Российская газета 11:23
Политика

США задумались о запрете поставок в Китай авиадвигателей

Власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:56
Политика

«Кинопоиск» объяснил публикацию карты с украинским Крымом

Московский Комсомолец 07:39
Фигурное катание

Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне

Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Вечерняя Москва 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное