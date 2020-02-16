Зависимости экономики Ирана от нефти удалось преодолеть правительству в 2019 году, заявил президент страны Хасан Рухани 16 февраля в ходе пресс-конференции журналистам.

Рухани заявил, что экономике Ирана удалось слезть с нефтяной иглы

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Происшествия В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Общество Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама.

Происшествия В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

Спорт Клэбо может сняться со «Ски Тура» Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.

Политика Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».