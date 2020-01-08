Армия и оружие
DP.RUПрезидент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
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Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе.
— Хасан Рухани, иранский политикТелеканал 360° 06:23
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