Армия и оружие

DP.RUDP.RUПрезидент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
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Хасан Рухани
Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе.
— Хасан Рухани, иранский политикТелеканал 360° 06:23

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