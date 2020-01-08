Армия и оружие

DP.RUDP.RUПрезидент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
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Иран пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

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Глава Ирана Роухани пригрозил «отрезать ноги» США

РЕН ТВ03:31

«Отрежем вам ноги»: президент Ирана сформулировал план мести США

Царьград04:26

Президент Ирана пообещал «отрезать США ноги»

Взгляд.ру04:05

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Газета.Ru03:39

Рухани пригрозил «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Life.ru04:32

Иран пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

РБК03:14
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Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Газета.Ru 01:06
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«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда

Мухаммед стал игроком «Тамбова» летом 2019 года, перебравшись в клуб из «Пюника» на правах свободного агента.
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Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Газета.Ru вчера в 10:24
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
RT на русском вчера в 21:57
Наука

Разработана вакцина от болезни Альцгеймера

Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Уфимские Заметки 05 января в 09:47
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Наука

Создали тепловой квантовый двигатель

МедиаПоток 05 января в 03:05
Политика

Полеты украинских авиакомпаний над Ираном приостановлены

Правительство Украины приостановило полеты всех украинских авиакомпаний над территорией Ирана.
ТАСС 05:20
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 06 января в 05:09
Наука

Брусничный сок понижает давление

Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
МИР 24 06 января в 15:59
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Общество

Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск на церемонии, посвященной началу продаж первых Tesla, выпущенных не в США, отличился необычным танцем.
ФедералПресс вчера в 12:12
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Известия 06 января в 16:30
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 03:58
Общество

Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing

Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Говорит Москва 05:35
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 03:11
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.
РБК 06 января в 03:52
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Общество

Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего

REGNUM вчера в 01:45
Футбол

Девять итальянских клубов попали под следствие антимонопольного ведомства

Антимонопольное ведомство Италии начало расследование в отношении девяти клубов Серии А в связи с некорректной продаже билетов, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 05:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Политика

Педро Санчес стал новым премьером Испании

Конгресс депутатов испанского парламента утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования.
Аргументы недели вчера в 09:06
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС вчера в 16:01
Здоровье

Вечно холодные ноги: шесть привычек, которые «убивают» иммунитет

Медики из Германии объяснили, какие привычки нужно пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Medical Note вчера в 08:00
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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
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Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона

В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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