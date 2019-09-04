Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил 4 сентября в эфире государственного телеканала.

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

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