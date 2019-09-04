Политика

REGNUMREGNUMРухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил 4 сентября в эфире государственного телеканала.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

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Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США

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