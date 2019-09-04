Политика
REGNUMРухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил 4 сентября в эфире государственного телеканала.
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Президент Хасан Роухани рассказал о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Коммерсантъвчера в 18:53
Иран с пятницы приступит к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке
Эхо Москвывчера в 19:09
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Здоровье
Минздрав Хабаровского края подписал первое соглашение на ВЭФ 2019
Министерство здравоохранения Хабаровского края подписало соглашение на Восточном экономическом форуме со Сбербанком.
АиФ Хабаровск вчера в 00:48
Энергетика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37
Происшествия
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся
ТАСС вчера в 16:59
Политика
Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании
Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод.
REGNUM вчера в 07:50
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Общество
Гороскоп на 3 сентября: Стрельцы, ваши сны могут оказаться вещими
Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.
Primpress.ru 02 сентября в 20:00
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU вчера в 14:51
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родные исполнительницы начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Телепрограмма вчера в 22:40
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс вчера в 20:50
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости вчера в 01:03
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:13
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Футбол
Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Нева Спорт вчера в 14:10
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Футбол
Хет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию
Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
Sport24.ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Путешествия
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Мама Децла призналась, что носит одежду покойного сына
Мама Децла Ирина Толмацкая не может смириться с горькой утратой.
Вокруг ТВ вчера в 14:31
Единоборства
Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье
По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.
Слово и Дело вчера в 20:52
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США
Многие предполагают, что вероятным местом для переезда станет Лос-Анджелес. Там живут мать и голливудские друзья Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:10