Политика
RT на русскомРухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Экономика
Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.
SveticH.info 17:35
Кино
Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане
Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые представил свой фильм о Татарстане в столице Финляндии Хельсинки.
Реальное время 04:39
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Театры
Владимир Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова
Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
ТАСС 09:31
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Общество
Запашный перенес срочную операцию
Свободная Пресса 01:51
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Футбол
Роман Зобнин: «Шотландия — наш главный конкурент»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что сейчас считает шотландцев главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020.
Спорт-Экспресс 15:20
Армия и оружие
В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж – он разошелся тиражом в количестве 300 тысяч экземпляров.
Astera 16:20
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Авто
АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
Автоновости дня 05:20
Баскетбол
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ
Prognozist 10:44
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил (!) Польшу в ответ на предложение журналистов сказать что-то стране, в которой в эти дни проходят памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Rusvesna.su 05:46
Общество
На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений
В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM 12:26
Технологии
В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука
На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Кино
Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта
4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.
Телепрограмма 06:28
Наука
Теплопроводность кристаллов и стекол объяснили единой теорией
Физики разработали новый теоретический подход, который позволяет единообразно объяснить явление теплопроводности в кристаллах, поликристаллических твердых телах, сплавах и стеклах.
N+1 вчера в 19:38
Политика
Помпео обсудил «Северный поток-2» с новыми главами институтов ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Брюссель 2-3 сентября обсуждал с назначенными лидерами институтов Евросоюза, которые приступят к работе в ноябре, претензии Соединенных Штатов к российскому проекту "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 09:14