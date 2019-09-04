Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Экономика Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Экономика Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Кино Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые представил свой фильм о Татарстане в столице Финляндии Хельсинки.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Театры Владимир Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.

Политика Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Политика Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.

Футбол Роман Зобнин: «Шотландия — наш главный конкурент» Полузащитник сборной России Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что сейчас считает шотландцев главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020.

Армия и оружие В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж – он разошелся тиражом в количестве 300 тысяч экземпляров.

Политика Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Технологии Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.

Экономика Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов» Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил (!) Польшу в ответ на предложение журналистов сказать что-то стране, в которой в эти дни проходят памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Общество На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.

Технологии В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.

Кино Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта 4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.

Наука Теплопроводность кристаллов и стекол объяснили единой теорией Физики разработали новый теоретический подход, который позволяет единообразно объяснить явление теплопроводности в кристаллах, поликристаллических твердых телах, сплавах и стеклах.