Экономика
Lenta.ruРухнувшие российские банки нажились на пенсионерах
Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года.
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с чего всё началось
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).Ведомостивчера в 17:40
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Транспорт
Утверждены правила оформления ДТП со смартфона
Правительство утвердило все элементы системы оформления ДТП через мобильное приложение, которое позволит дистанционно передавать информацию о происшествии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 05:45
Армия и оружие
Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
ТК Звезда вчера в 23:48
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Футбол
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 02:55
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон назвала неприемлемый для себя признак старения
Напомним, в январе сообщалось, что Дженнифер Энистон впервые станет мамой. Артистка собирается удочерить 13-месячную мексиканскую девочку.
МИР 24 вчера в 20:11
Общество
Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар, но такое решение чаще принимают женщины, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:41
Политика
Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курилы
Напомним, Россия и Япония все еще не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 03:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей.
РИА Новости 00:29
Здоровье
Минздрав начал подготовку реформы лекарственного обеспечения
В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной.
РБК вчера в 17:02
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
В Зимбабве скончался бывший президент Роберт Мугабе, который правил этой страной почти 40 лет.
Газета.Ru 04:28
Шоу-бизнес
Кира Найтли рассказала о съемках в триллере «Опасные секреты»
Британская актриса Кира Найтли рассказала о съемках в триллере «Опасные секреты».
Телеканал 360° вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Интернет
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложения с трояном
Выяснилось, что им были заражены свыше 20 приложений в магазине Google Play. Общее число загрузок с вредоносным ПО достигло 472 тысяч.
Телеканал 360° 02:17
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Наука
В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды
В Карском море на глубине от 200 до 300 метров обнаружили слой воды с низким содержанием кислорода, сообщает Росгидромет.
Poplawok.ru вчера в 20:34
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28