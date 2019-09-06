Экономика

Lenta.ruLenta.ruРухнувшие российские банки нажились на пенсионерах

Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года.
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с чего всё началось

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
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Основной объем застрахованных обязательств банков приходится на долю вкладчиков старше 60 лет - АСВ

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Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах

Lenta.ru03:57

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

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