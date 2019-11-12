Общество
Газета.RuРуки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash. Напомним, что блогер на протяжении долгого времени вкачивал в мышцы рук самодельное синтетическое вещество - синтол.
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с чего всё началось
Окончательно расстаться со своими невозможно перекачанными бицепсами пришлось Кириллу Терешину по прозвищу «Руки-базуки», сообщает телеграмм-канал Mash.Радио Комсомольская правда11:32
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