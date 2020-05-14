Экономика
Российская газетаРуководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Здоровье
78 новых случаев коронавируса выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на четверг, 14 мая, в Ростовской области за сутки еще у 78 человек подтвержден COVID-19.
Kursk.com 04:49
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости.
РИА Новости 09:20
Общество
Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии
Евразия Daily 07:44
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Происшествия
В Чите ураганным ветром сорвало крыши с домов
Сила ветра может достигать 25-30 метров в секунду.
Общественное телевидение России вчера в 07:31
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В Минпросвещения перенесли проведение ЕГЭ на более поздние сроки
Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников школ в 2020 году.
Дождь вчера в 07:53
Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
Вести.Ru 09:27
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Ургант пошутил, что Бузовчук после увольнения «живет и не скулит»
Ургант добавил, что Бузовчук, судя по всему, приняла достойно ситуацию со своим увольнением и теперь "живет и не скулит".
Политическая Экспертиза 09:44
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Спорт
Ласицкене: ВФЛА поступила неверно, решив скинуть оплату взноса
РИА Новости 08:09
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Наука
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
Микрочастицы с коронавирусом, выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут, сообщается в исследовании ученых из США, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
РИА Новости 07:34
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19
Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия вчера в 08:31
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы
ProstoProSport вчера в 23:00