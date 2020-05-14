с чего всё началось

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Здоровье 78 новых случаев коронавируса выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на четверг, 14 мая, в Ростовской области за сутки еще у 78 человек подтвержден COVID-19. 628

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Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 114