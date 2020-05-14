Экономика

РБКРБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил
 глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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