Экономика
РБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
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Съемки «Матрицы 4» возобновят в июле
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В российских школах отменят общие перемены
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Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве
В Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
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Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
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Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
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СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
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Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
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20 дней россиянин с коронавирусом пролежал в коме и выздоровел
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Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
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У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
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Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT.
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Обстановка на топливном рынке и постепенное восстановление экономики после закрытия границ позволили экспертам Международного энергетического агентства обновить своей прогноз спроса на нефть.
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В России должникам могут сохранить прожиточный минимум
В Госдуму РФ внесли законопроекты, согласно которым у должников при списании долгов сохранится прожиточный минимум.
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