Экономика
Российская газетаРуководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
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