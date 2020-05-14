с чего всё началось

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Общество Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. 53

Общество Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. 7

Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 153

Шоу-бизнес Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции. 1

Общество Посадку деревьев в Екатеринбурге назвали «экологическим экстремизмом» Как сообщает телеграм-канал издания "Подъем", председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева заявила, что "налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах". 42

Общество В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 239

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 236

Энергетика МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть В общей сложности в мае стоит ожидать снижения предложения нефти на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах, говорится в прогнозе МЭА. 3

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Общество Власти Кубани предложили брать деньги за жильё в обсерваторах Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион, — цитирует ТАСС первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко. 14