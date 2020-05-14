Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРуководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил
 глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК05:41

Подробнее о событии

Сделали решающий штат

Российская газета11:30

По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркет07:12

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ruвчера в 06:55

Даниил Егоров: Выплаты по субсидии уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей

Агентство Москва04:45

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUMвчера в 05:52

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфаксвчера в 06:44

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ruвчера в 04:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Кино

Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Газета.Ru 04:02
65
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Экономика

Инфляция в России с 7 по 12 мая оказалась нулевой

Инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 11:03
3
Общество

На Среднем Урале разрешат работать торговым центрам и общепиту

REGNUM вчера в 09:35
154
Общество

Российские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

На границе с Китаем российские дальнобойщики устроили забастовку.
FreeNews-Volga 10:36
18
Общество

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
53
Единоборства

Энтони Смит потерял два зуба в поединке с Гловером Тейшейрой

FightCard.ru 05:51
2
Общество

Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:05
7
Общество

Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года

Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Футбол

Уйти в гудок: «Локомотив» не продлил контракт с Семиным

РИА Новости 11:03
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
577
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
153
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
292
Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции.
WomanHit.ru 09:31
1
Общество

Посадку деревьев в Екатеринбурге назвали «экологическим экстремизмом»

Как сообщает телеграм-канал издания "Подъем", председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева заявила, что "налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах".
Новые Известия 12:14
42
Общество

В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима

На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Происшествия

В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль

В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Газета.Ru 03:55
25
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
118
Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
239
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
236
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,6K
Происшествия

Пожар в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве потушен

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 08:04
33
Энергетика

МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть

В общей сложности в мае стоит ожидать снижения предложения нефти на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах, говорится в прогнозе МЭА.
Expert.ru 07:13
3
Кино

Дакота Джонсон сыграет у Оливии Уайлд

ИА InterMedia 06:41
Киберспорт

Bethesda рассказала о будущем Fallout 76: Wastelanders

Игромания.ру 11:07
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Общество

Власти Кубани предложили брать деньги за жильё в обсерваторах

Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион, — цитирует ТАСС первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко.
News.ru 09:54
14
Киберспорт

Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration

Игромания.ру вчера в 08:00
Политика

Госдума одобрила поправки о дистанционном голосовании

Госдума приняла закон, разрешающий голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
Газета.Ru вчера в 13:52
5,4K
Шоу-бизнес

Софи Тернер засветила большой беременный живот

Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот.
Bimru.ru 04:39
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное