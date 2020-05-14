Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРуководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
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Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

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