с чего всё началось

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Политика Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19. 94

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 34

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание. 328

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 25

Здоровье В Екатеринбурге за брошенную пенсионерку с COVID уволят главврача Как сообщало агентство, 8 мая утром 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус родственники обнаружили у подъезда дома.

Общество Расширен перечень пострадавших от коронавируса отраслей Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает налоговая служба Ставрополья. 15

Игры Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5 Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр. 87

Общество Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 593

Авто В сети появились фотографии Opel Mokka второго поколения Известный автопроизводитель Opel опубликовал официальные фотографии новой версии паркетника Opel Mokka.

Общество Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. 22

Энергетика Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей. 1

Политика Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. 85

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 16

Общество Должникам сохранят прожиточный минимум Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу. 32

Общество Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.