Экономика
Российская газетаРуководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
Студенты и аспиранты МГУ опубликовали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Плюс один +1 вчера в 13:50
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Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
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Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей
Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
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В Екатеринбурге за брошенную пенсионерку с COVID уволят главврача
Как сообщало агентство, 8 мая утром 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус родственники обнаружили у подъезда дома.
URA.Ru вчера в 10:30
Общество
Расширен перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает налоговая служба Ставрополья.
Вечёрка вчера в 14:34
Авто
Bugatti тестирует свой гиперкар Chiron в более мощной версии Pur Sport
Автомобиль Chiron от компании Bugatti испытывается производителем в модификации Pur Sport.
Car.ru 07:37
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
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Игры
Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5
Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.
REGNUM 08:16
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Авто
В сети появились фотографии Opel Mokka второго поколения
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32CARS.ru вчера в 15:29
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
Энергетика
Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше
Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.
Коммерсантъ 07:22
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
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Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Bild: Германия рассчитывает полностью открыть границы с 15 июня
Новый Калининград Германия планирует полностью открыть свои границы с 15 июня.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:08
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Должникам сохранят прожиточный минимум
Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу.
Парламентская газета 04:34
Общество
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
РБК 07:41
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
Футбол
Восемь игроков «Бешикташа» заразились коронавирусом
Восемь футболистов «Бешикташа» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 07:38
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Экономика
Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI
Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06