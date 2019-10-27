Общество

ВедомостиВедомостиРуководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
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с чего всё началось

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

Обращение появилось в середине октября, знает собеседник «Ведомостей» на медиарынке и сотрудник «Останкино». По словам Шубина, долги «Первого канала» и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов: «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать».
Ведомостивчера в 16:27

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Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

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Московский Комсомолецвчера в 18:54

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РБК01:34

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Эхо Москвы01:30

В телецентре «Останкино» предупредили о сбоях в вещании из-за долгов Первого канала

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