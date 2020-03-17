Общество

КомпанияКомпанияРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК. В январе эту должность покинул Дмитрий Чернышенко, который занял пост вице-премьера в правительстве.
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с чего всё началось

Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг «Газпром-Медиа», сообщили РБК источник, близкий к медиахолдингу, федеральный чиновник и топ-менеджер одной из крупнейших медиакомпаний.
РБК13:39

Подробнее о событии

РБК: глава Роскомнадзора Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

URA.Ru14:11

Глава Роскомнадзора покинет ведомство

Lenta.ru14:50

Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Коммерсантъ14:16

«Газпром-Медиа» возглавит руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Фонтанка.Ру14:15

РБК: новым гендиректором холдинга «Газпром-медиа» может стать Александр Жаров

ТАСС15:18

Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

РБК13:39

РБК: Новым гендиректором Газпром-Медиа станет руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Эхо Москвы14:02
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Политика

Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
REGNUM 09:56
Здоровье

Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.
РИА Новости 10:53
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru 12:10
Футбол

Матюиди заразился коронавирусом

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Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
RT на русском 15:37
Общество

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
ТАСС 15:14
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда

НТВ вчера в 10:50
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Политика

Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции

Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.
Gazeta.SPb 15 марта в 01:07
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Инфорос 03:48
Общество

Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян

Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Рамблер 08:41
Политика

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
НИА Самара 15:51
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности

Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
OAnews вчера в 05:07
Баскетбол

У Дюранта диагностирован коронавирус

Чемпионат 17:40
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Футбол

Бэйл может покинуть «Реал» летом

Евро-футбол.ру 15:39
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Общество

Во всех европейских странах выявили коронавирус

Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
РИА Новости 15:33
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Экономика

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:34
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru 05:51
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Политика

Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
РИА Новости 15:40
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Политика

Зеленский может ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Украина может ввести режим чрезвычайного положения. Вероятность такого развития событий не исключил президент страны Владимир Зеленский.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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