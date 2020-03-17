Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг «Газпром-Медиа», сообщили РБК источник, близкий к медиахолдингу, федеральный чиновник и топ-менеджер одной из крупнейших медиакомпаний.

с чего всё началось

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