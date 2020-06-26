Общество

ВедомостиВедомостиРуководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. Причиной закрытия фонда по защите осужденных, по ее словам, стал арест счетов после иска на 1,3 млн от Динара Идрисова, бывшего сотрудника «Руси сидящей».
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Благотворительный фонд помощи заключённым «Русь сидящая» закрылся

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«Русь сидящая» объявила о закрытии после проигрыша в суде

МР7.рувчера в 13:59

Ольга Романова сообщила о закрытии «Руси сидящей»

Интерфаксвчера в 15:17

«Русь сидящая» закрывается из-за проигранного суда

Znak.comвчера в 14:54

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Коммерсантъвчера в 14:25

«Русь сидящая» объявила о своем закрытии. Фонд проиграл суд на 1,3 млн рублей петербургскому правозащитнику Идрисову

Фонтанка.Рувчера в 16:00

Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей»

РБКвчера в 13:42
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
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Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
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Политика

Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:57
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Общество

Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года

Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
RT на русском 01:20
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Политика

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ вчера в 06:48
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Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
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Здоровье

Ученые заявили о катастрофических последствиях COVID-19 для органов

Как сообщает Reuters, COVID-19 поражает многие системы органов. В некоторых случаях инфекция вызывает катастрофические повреждения.
Профиль 01:22
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Общество

Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру 25 июня в 13:55
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Наука

Необычный саблезубый тигр из Южной Америки не был свирепым хищником

По словам Стефана Лотенсклагера из Университета Бирмингема, выполнявшего детальный биомеханический анализ черепа и челюстей, укус Thylacosmilus был гораздо слабее, чем у саблезубого тигра.
Машины и Механизмы вчера в 08:59
Политика

Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане

Укрепление позиций государственного казахского языка не должно приводить к ущемлению русского языка, заявил президент Казахстана Касым -Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг.
Pravda.Ru 25 июня в 10:04
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 25 июня в 11:21
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Шоу-бизнес

16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой

Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
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Общество

Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева объяснила свое хвастовство роскошной жизнью

Подписчики осудили такое поведение, но Ивлеева заявила, что позволила себе лишь один бокал шампанского.
Что происходит вчера в 05:53
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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля будут увеличены выплаты для пенсионеров, которые появляются опекунами или попечителями детей до 18 лет.
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Происшествия

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии

Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
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Романова Ольга Евгеньевна
Российская журналистка
Российская журналистка, теле- и радиоведущая. Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». Соавтор Бутырка-блога. Исполнительный директор движения «Русь сидящая». Бывший член Координационного совета российской оппозиции.
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