Общество
ВедомостиРуководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. Причиной закрытия фонда по защите осужденных, по ее словам, стал арест счетов после иска на 1,3 млн от Динара Идрисова, бывшего сотрудника «Руси сидящей».
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Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Армия и оружие
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Политика
Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество
Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года
Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
RT на русском 01:20
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ вчера в 06:48
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Здоровье
Ученые заявили о катастрофических последствиях COVID-19 для органов
Как сообщает Reuters, COVID-19 поражает многие системы органов. В некоторых случаях инфекция вызывает катастрофические повреждения.
Профиль 01:22
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру 25 июня в 13:55
Наука
Необычный саблезубый тигр из Южной Америки не был свирепым хищником
По словам Стефана Лотенсклагера из Университета Бирмингема, выполнявшего детальный биомеханический анализ черепа и челюстей, укус Thylacosmilus был гораздо слабее, чем у саблезубого тигра.
Машины и Механизмы вчера в 08:59
Политика
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Укрепление позиций государственного казахского языка не должно приводить к ущемлению русского языка, заявил президент Казахстана Касым -Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг.
Pravda.Ru 25 июня в 10:04
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru 25 июня в 11:21
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева объяснила свое хвастовство роскошной жизнью
Подписчики осудили такое поведение, но Ивлеева заявила, что позволила себе лишь один бокал шампанского.
Что происходит вчера в 05:53
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля будут увеличены выплаты для пенсионеров, которые появляются опекунами или попечителями детей до 18 лет.
Территория новостей 01:50
Происшествия
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии
Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
Известия 01:01