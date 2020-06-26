Общество
ВедомостиРуководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. Причиной закрытия фонда по защите осужденных, по ее словам, стал арест счетов после иска на 1,3 млн от Динара Идрисова, бывшего сотрудника «Руси сидящей».
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Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Общество
Студия Лебедева больше года выдавала нейросеть за живого дизайнера
Отмечается, что нейросеть долго выдавали за живого дизайнера: она даже получила собственное имя – Николай Иронов.
iReactor 07:14
Финансы
МВФ одобрил выдачу Египту кредита на борьбу с коронавирусом
По информации МВФ, речь идет о выделении 5,2 млрд долларов, которые власти Египта смогут потратить на борьбу с коронавирусом нового типа.
ИА Красная Весна 16:46
Армия и оружие
Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю
«Две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении территории Израиля», — сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
RT на русском 14:45
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru 09:58
Общество
В Ростовской области детские сады пока останутся закрытыми
Ростов-на-Дону, 26 июня 2020, 19:23 — REGNUM В Ростовской области анонсировали очередное смягчение ограничительных мер, однако детские сады по-прежнему не смогут возобновить работу, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 12:23
Энергетика
Россия планирует увеличить поставки газа в Китай
Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Авто
В России до 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга
Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года.
МонаВиста 11:28
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Футбол
Николай Павлов: 16-летний Исенко напомнил Перхуна, игравшего в «Днепре»
Бывший главный тренер «Ворсклы» и «Мариуполя» Николай Павлов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал выход полтавского клуба в финал Кубка Украины, рассказал о тренерском таланте наставника «Ворсклы» Юрия Максимова, а также оценил игру 16-летнего героя полуфинала Павла Исенко, отразившего три пенальти в послематчевой серии.
Metaratings 08:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие
Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков
Напомним, универсальную гусеничную платформу «Армата» начали разрабатывать в 2009 году, а уже в 2015 году были продемонстрированы первые образцы техники на новой платформе — танк Т-14, и тяжёлая БМП Т-15.
ВладТайм вчера в 05:30
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов
В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста 12:19
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета 11:34
Общество
Особое мнение: Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Шоу-бизнес
Успенская влюбилась в молодого певца
Gazeta.SPb 14:59