Общество

ВедомостиВедомостиРуководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. Причиной закрытия фонда по защите осужденных, по ее словам, стал арест счетов после иска на 1,3 млн от Динара Идрисова, бывшего сотрудника «Руси сидящей».
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«Русь сидящая» объявила о своем закрытии. Фонд проиграл суд на 1,3 млн рублей петербургскому правозащитнику Идрисову

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Российская журналистка, теле- и радиоведущая. Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». Соавтор Бутырка-блога. Исполнительный директор движения «Русь сидящая». Бывший член Координационного совета российской оппозиции.
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