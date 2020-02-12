Экономика
ГЛАС.RUРуководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому
Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в России необходимо изменить методику расчета производительности руководителей компаний. По мнению топ-менеджера, деятельность директоров необходимо оценивать по размеру EBITDA.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Здоровье
Онколог сообщил о простом способе снизить риск заболевания раком
Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самый простой способ снизить вероятность развития рака.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил новый рекорд
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил очередной рекорд. Об этом 12 февраля сообщается на сайте лиги.
Политика
Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Энергетика
«Газовый армагеддон»: что происходит
Китайский импортер СПГ, компания CNOOC попыталась на фоне коронавируса объявить форс-мажор и отказаться от импорта причитающегося ей топлива, но поставщики (Total и Shell) не признают ситуацию форс-мажором.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Хоккей
Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» был остановлен из-за сердечного приступа защитника «Сент-Луиса» Джея Баумистера.
Гаджеты
По слухам, Apple работает над бюджетными наушниками AirPods Pro Lite
По непроверенным данным, Apple занимается разработкой облегченной версии дорогих беспроводных наушников AirPods Pro.
Политика
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Технологии
В США опасаются, что Huawei может иметь доступ к телефонным сетям
Американские чиновники считают, что китайская компания Huawei может иметь в будущем доступ к телефонным сетям по всему миру посредством "потайных дверей", используемых лишь правоохранительными органами.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Шоу-бизнес
Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина подхватила вирус
Ростовская модель и экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина заболела. Об этом красавица рассказала на своей страничке в соцсети.
Экономика
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплаты на детей
Получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Экономика
«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.
Политика
«Левада-центр»: доверие к Путину снизилось до 35%
Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта (п. п.) -- до 35%, говорится в исследовании «Левада-центра».
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Экономика
Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах
Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
Кино
Опубликовано первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.