Политика

ИзвестияИзвестияРуководителем МВФ стала Кристалина Георгиева

Управляющим директором Международного валютного фонда (МВФ) стала исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Она избрана сроком на пять лет, сообщили в фонде. Полномочия Георгиевой начнут действовать 1 октября, передает ТАСС.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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