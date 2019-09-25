Политика
ИзвестияРуководителем МВФ стала Кристалина Георгиева
Управляющим директором Международного валютного фонда (МВФ) стала исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Она избрана сроком на пять лет, сообщили в фонде. Полномочия Георгиевой начнут действовать 1 октября, передает ТАСС.
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Болгарский экономист Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд
Эхо Москвывчера в 20:04
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Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы
Lenta.ru вчера в 10:03
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Футбол
Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Транспорт
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
Спорт-Экспресс вчера в 23:14
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск вчера в 03:07
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Экономика
В рейтинг крупнейших предприятий РФ вошли компании «тюменской матрешки»
В рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК попали сразу несколько предприятий, работающих в регионах «тюменской матрешки».
РБК Тюмень 02:01
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Гаджеты
Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран
Вести.Хайтек вчера в 03:38
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс 24 сентября в 19:34
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК 24 сентября в 14:26
Общество
Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью
Газета.Ru 00:41
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России
Автоновости дня 01:57
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee отзовут в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня вчера в 04:40
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Армия и оружие
Летчики Северного флота прибыли в Крым для работы с тренажером НИТКА
ТК Звезда вчера в 14:20
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 24 сентября в 16:28