Экономика

ПрофильПрофильРуководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики

Около 50% руководителей российских компаний полагают, что восстановление российской экономики после отмены ограничений из-за распространения COVID-19 займет больше года. Свыше четверти бизнесменов ожидают, что ситуация нормализуется в период от полугода до года.
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с чего всё началось

Руководители бизнеса рассказали, когда восстановится российская экономика

Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:46

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Спрогнозированы сроки восстановления российской экономики

Росбалт02:35

Руководители бизнеса рассказали о сроках восстановления российской экономики

ФАНвчера в 22:12

Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после пандемии коронавируса

Forbesвчера в 09:27

Руководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики

Профильвчера в 21:21

Эксперты: индустрия гостеприимства РФ будет восстанавливаться после пандемии более года

ТАССвчера в 17:28

Руководители российских компаний рассказали, когда восстановится экономика

ПРАЙМвчера в 17:20

Названы сроки восстановления российской экономики

Lenta.ruвчера в 21:49
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Общество

В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
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Происшествия

В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского

Задержаны двое мужчин, подозреваемые во вчерашнем нападении на полицейского в Ногинске, заявила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 02:25
13
Общество

Свердловский Роспотребнадзор призвал не смягчать режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения "режима самоизоляции".
REGNUM 02:34
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Гаджеты

NVIDIA представила графический процессор Ampere

Новый графический процессор называется A100, он обладает максимальным приростом производительности среди 8 поколений GPU NVIDIA.
Live24 вчера в 14:22
20
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
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Авто

Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе

Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
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Общество

Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты

Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
7
Общество

Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире

Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
40
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
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Здоровье

В Усинске выявили очаг коронавируса среди вахтовиков

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди вахтовиков на месторождении нефти в Усинском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:50
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Политика

Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ

Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу

При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
1,6K
Здоровье

До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек

До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
Городской телеканал вчера в 13:32
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
5,6K
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,7K
Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

Медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека, сообщила журналистам главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
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Технологии

Найден способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах

Lenta.ru 01:10
Общество

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость Financial Times о смертности от Covid-19 в России

Роскомнадзор направил Google уведомление с требованием заблокировать на сайте издания «МБХ медиа» новость, написанную на основе материала Financial Times, в которой говорилось, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Дождь вчера в 18:06
Здоровье

В России обнаружили новый вид коронавируса

С нетипичными проявлениями течения заболевания коронавирусом столкнулись врачи федеральных центров ФМБА России, перепрофилированных под прием больных новой инфекцией.
В курсе.ру 02:01
1K
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
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Экономика

Второй по величине производитель золота в мире уходит из России – продан последний актив

Второй по величине производитель золота в мире - канадская компания Barrick Gold - продала последний российский актив: лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманске Федорова тундра.
Накануне.Ru 01:43
Общество

Кредиторов обяжут сохранять должникам прожиточный минимум

Инициаторами законопроекта, который обязывает кредиторам сохранять прожиточный минимум, внесли депутаты фракции партии «Едина Россия» во главе с Сергеем Неверовым.
СургутИнтерНовости 02:23
40
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Gazeta.SPb вчера в 07:02
1,5K
Космос

Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние

13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер вчера в 07:09
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Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
3
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
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