Экономика
ПрофильРуководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики
Около 50% руководителей российских компаний полагают, что восстановление российской экономики после отмены ограничений из-за распространения COVID-19 займет больше года. Свыше четверти бизнесменов ожидают, что ситуация нормализуется в период от полугода до года.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
Происшествия
В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Задержаны двое мужчин, подозреваемые во вчерашнем нападении на полицейского в Ногинске, заявила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 02:25
Общество
Свердловский Роспотребнадзор призвал не смягчать режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения "режима самоизоляции".
REGNUM 02:34
Гаджеты
NVIDIA представила графический процессор Ampere
Новый графический процессор называется A100, он обладает максимальным приростом производительности среди 8 поколений GPU NVIDIA.
Live24 вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
Общество
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Здоровье
В Усинске выявили очаг коронавируса среди вахтовиков
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди вахтовиков на месторождении нефти в Усинском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:50
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Политика
Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ
Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу
При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Здоровье
До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек
До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
Городской телеканал вчера в 13:32
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
Медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека, сообщила журналистам главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость Financial Times о смертности от Covid-19 в России
Роскомнадзор направил Google уведомление с требованием заблокировать на сайте издания «МБХ медиа» новость, написанную на основе материала Financial Times, в которой говорилось, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Дождь вчера в 18:06
Здоровье
В России обнаружили новый вид коронавируса
С нетипичными проявлениями течения заболевания коронавирусом столкнулись врачи федеральных центров ФМБА России, перепрофилированных под прием больных новой инфекцией.
В курсе.ру 02:01
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
Экономика
Второй по величине производитель золота в мире уходит из России – продан последний актив
Второй по величине производитель золота в мире - канадская компания Barrick Gold - продала последний российский актив: лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманске Федорова тундра.
Накануне.Ru 01:43
Общество
Кредиторов обяжут сохранять должникам прожиточный минимум
Инициаторами законопроекта, который обязывает кредиторам сохранять прожиточный минимум, внесли депутаты фракции партии «Едина Россия» во главе с Сергеем Неверовым.
СургутИнтерНовости 02:23
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Gazeta.SPb вчера в 07:02
Космос
Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние
13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер вчера в 07:09
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12