Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Около 50% руководителей российских компаний полагают, что восстановление российской экономики после отмены ограничений из-за распространения COVID-19 займет больше года. Свыше четверти бизнесменов ожидают, что ситуация нормализуется в период от полугода до года.

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