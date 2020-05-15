Экономика
ПрофильРуководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики
Около 50% руководителей российских компаний полагают, что восстановление российской экономики после отмены ограничений из-за распространения COVID-19 займет больше года. Свыше четверти бизнесменов ожидают, что ситуация нормализуется в период от полугода до года.
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Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM вчера в 01:21
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
Экономика
Один из крупнейших производителей золота продал последний актив в России
Канадская Barrick Gold, второй по величине производитель золота в мире, продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра.
РБК 01:00
Наука
Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания
Ученые разработали новый метод защиты коралловых рифов от изменения климата: они вывели штаммы динофлагеллят Cladocopium goreaui, которые смогут уберечь коралловые рифы от обесцвечивания — опасной болезни, которую вызывает рост температуры воды.
N+1 13 мая в 14:25
Общество
Для должников хотят сохранить прожиточный минимум
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, обязывающий кредиторов сохранять прожиточный минимум должникам.
Соловей.Инфо вчера в 05:30
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Общество
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 13 мая в 10:19
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Автоспорт
Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса
Руководитель команды Формулы 1 Ferrari ответил на вопрос, почему не стал продлевать контракт с Себастьяном Феттелем.
Motorsport.com Россия вчера в 23:30
Общество
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Водители фур, застрявших у пункта пропуска с КНР в Приморье, начали массово уезжать домой, оставляя машины, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
Общество
Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
15 мая в Ленобласти возобновляют работу «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
15 мая, в пятницу, крупнейшие торговые центры Ленинградской области «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь будут открыты для посетителей. об этом сообщается на официальном сайте магазина.
Невские Новости вчера в 18:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 01:20
Футбол
Николич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Soccer.ru вчера в 10:33
Политика
Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции
Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отвергли возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru вчера в 17:52
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
Происшествия
Обвиняемых в госизмене Зимину и Антонца этапировали в Калининград
«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» сообщил членам комиссии, что Зимина и Антонец 7 мая были отправлены в Калининград», — сказал один из членов ОНК.
RT на русском вчера в 13:33
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции вскрывать автомобили
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Федеральный закон «О полиции».
Известия 13 мая в 04:07