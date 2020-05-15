Экономика
ПрофильРуководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики
Около 50% руководителей российских компаний полагают, что восстановление российской экономики после отмены ограничений из-за распространения COVID-19 займет больше года. Свыше четверти бизнесменов ожидают, что ситуация нормализуется в период от полугода до года.
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Происшествия
11-летняя сирота забеременела от сводного брата в приёмной семье
В Эртильском районе Воронежской области 11-летняя девочка-сирота забеременела от 14-летнего сводного брата, с которым воспитывалась в одной приёмной семье.
RT на русском вчера в 11:46
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Инфекционист ЦКБ: пандемия коронавируса продлится все лето в России
14 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа выявленных случаев коронавируса в России удалось остановить.
Телеканал 360° 01:03
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
Медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека, сообщила журналистам главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
Политика
Захарова прокомментировала возможность лишения аккредитации NYT и FT
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times, которые сообщили, что Россия занижает смертность от коронавируса, является крайней мерой, такие шаги не свойственны Москве.
Московский Комсомолец 13 мая в 16:23
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro получил просвечивающую предметы камеру
Sibnet Новости вчера в 10:59
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Общество
Родители Архангельской области начали оформлять «карантинные» выплаты на детей
Производить единовременную выплату начнут с 1 июня 2020 года, но обращаться за назначением денежной помощи можно вплоть до 1 октября 2020 года.
Медиапортал Правда Севера 13 мая в 07:21
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Кино
Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Piter.tv 02:06
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия 13 мая в 13:58
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
Главу Саратова попросили отменить режим самоизоляции
Парламентарий считает, что продолжение режима самоизоляции может привести к необратимым последствиям не только для бизнеса, но и для бюджета.
Регион 64 02:31
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Сорок три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 770 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13 мая в 00:45
Здоровье
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
Общество
В Киеве 46 младенцев, рождённых для иностранцев, застряли в отеле
46 младенцев, рождённых украинками для иностранных граждан, застряли в киевском отеле «Венеция» из-за карантина, передают «Украинские новости».
Аргументы и Факты 01:45
Экономика
ОСК получит из бюджета 30 млрд руб. на выплату кредитов
13 мая на совещании у президента, посвященном поддержке авиаотрасли, Юрий Борисов сообщил, что утверждена программа оздоровления ОАК, проблемная задолженность которой — 400 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
Общество
ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится
Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме.
Ведомости 00:00
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа 13 мая в 14:48
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32