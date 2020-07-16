Общество
Полит.руРуководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. По обвинению в госизмене журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.
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с чего всё началось
По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик. В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова.РБК00:30
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Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Путешествия
В АТОР назвали 8 стран, готовые принять российских туристов на отдых
В Египте у туристов попросят заполненную декларация о здоровье, также прилетевшим измерят температуру, на Мальдивах будет достаточно только измерить температуру по прилету.
Mockva.ru 14 июля в 06:40
Футбол
«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу
Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.
Soccer.ru 13 июля в 22:02
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии
Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.
Известия 05:47
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета вчера в 05:39
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
Коммерсантъ 05:22
Шоу-бизнес
Затравленная Карпович оригинально ответила хейтерам
iReactor вчера в 13:06
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Армия и оружие
США перебрасывают в Польшу бронетанковый батальон
Переброска осуществляется в рамках учения, которые продлятся с 14 июля до 23 августа. В Польшу прибудет американский бронетанковый батальон.
Новостной фронт 05:22
Игры
Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа
Издательство Nimble Giant Entertainment и разработчик из Saibot Studios объявили, что их олдскульный шутер от первого лица Hellbound выйдет 4 августа на PC (Steam).
Игромания.ру 03:49
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Футбол
Фанаты «Спартака» написали письмо президенту РФС Дюкову из-за судейства
Болельщики «Спартака» обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову по поводу судейства команды после рестарта сезона РПЛ.
Metaratings 05:56
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 05:41
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
В результате исследований выяснилось, что возраст спутника нашей планеты насчитывает 4425 миллионов лет, что на 85 миллионов меньше, чем полагалось до этого.
Территория новостей 14 июля в 09:46
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
Общество
Акции Twitter обвалились на 5% после взлома хакерами
Стоимость акций соцсети Twitter на предварительных торгах в США упала на 5% и более после взлома хакерами аккаунтов ряда знаменитостей.
Экономика сегодня 04:54
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22