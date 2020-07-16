По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик. В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова.

с чего всё началось

Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. По обвинению в госизмене журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

Футбол «Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.

Политика В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 421

Политика В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием. 21

Армия и оружие США перебрасывают в Польшу бронетанковый батальон Переброска осуществляется в рамках учения, которые продлятся с 14 июля до 23 августа. В Польшу прибудет американский бронетанковый батальон.

Игры Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа Издательство Nimble Giant Entertainment и разработчик из Saibot Studios объявили, что их олдскульный шутер от первого лица Hellbound выйдет 4 августа на PC (Steam).

Общество Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме. 354

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 26

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 254

Футбол Фанаты «Спартака» написали письмо президенту РФС Дюкову из-за судейства Болельщики «Спартака» обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову по поводу судейства команды после рестарта сезона РПЛ.

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,5K

Общество Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 14

Космос Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет В результате исследований выяснилось, что возраст спутника нашей планеты насчитывает 4425 миллионов лет, что на 85 миллионов меньше, чем полагалось до этого. 15

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 69

Общество Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами». 9