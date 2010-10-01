Футбол

BobsoccerBobsoccerРуководство «Арсенала» соберется в пятницу, чтобы обсудить судьбу Эмери

По сообщению Sky Sports, первые лица лондонского «Арсенала» собираются на экстренную встречу в пятницу утром, чтобы обсудить будущее Унаи Эмери . Босс "канониров" потерпел вместе с командой ряд поражений.
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Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство обновленного Lada 4x4

Ожидается, что рестайлинговая «Нива» поступит в продажу в январе-феврале 2020 года.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Политика

ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
ТАСС 02:31
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
REGNUM 00:24
Происшествия

Несколько человек погибли при падении самолета в Канаде

Направлявшийся в Торонто легкомоторный самолет Piper PA-32R рухнул в окрестностях канадского Кингстона, все находившиеся на борту люди погибли, сообщает CBC со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 03:36
Политика

Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

Газета.Ru 01:27
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Транспорт

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Эхо Москвы 00:30
Здоровье

Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори

Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Вести Татарстан 01:52
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Политика

В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском вчера в 09:15
Игры

Codemasters купила авторов Project CARS, Slightly Mad Studios

Codemasters согласилась купить студию Slightly Mad, выпустившую успешные игры серии Project CARS.
Игромания.ру вчера в 14:13
Экономика

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
RT на русском 02:30
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Политика

В Сербии построили уникальный участок «Турецкого потока»

РИА Новости вчера в 06:59
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток вчера в 11:33
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
RT на русском 00:19
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении»

Напомним, ранее на местном проправительственном канале «Евровидение» окрестили «гомосексуальной флотилией», а сам факт участия страны в конкурсе подвергли критике.
Рамблер вчера в 05:15
Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс вчера в 12:52
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

Банк России приказом от 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка "Осколбанк", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:53
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Общество

Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило Минэкономики ФРГ. Дело зарегистрировали и присвоили ему номер.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий более 60 тысяч зрителей.
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