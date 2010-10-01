По сообщению Sky Sports, первые лица лондонского «Арсенала» собираются на экстренную встречу в пятницу утром, чтобы обсудить будущее Унаи Эмери . Босс "канониров" потерпел вместе с командой ряд поражений.

Руководство «Арсенала» соберется в пятницу, чтобы обсудить судьбу Эмери

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Транспорт Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.

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