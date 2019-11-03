Футбол

ЧемпионатЧемпионатРуководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

Хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.
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Ковач – аут. Вальверде, Зидан, Сульшер, Эмери, Тухель: кто следующий?

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«Бавария» осталась без тренера. И заберет его у «Аякса»?

Спорт-Экспресс04:45

СМИ: Тренер «Баварии» Ковач самостоятельно подал в отставку

Матч ТВ04:35

Руководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

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Кривохарченко: у Ковача в «Баварии» были объективные сложности

Metaratings09:06

Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 14:49

Журналист Фальк: Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

Бомбардир.ру03:52
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Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

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Общество

Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании

Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Киберспорт

Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

CyberSport.ru 02 ноября в 18:34
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Происшествия

В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина

Российская газета 08:28
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Общество

Почему опасно отвечать «да», если звонят с незнакомого номера

По словам директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александра Дворянского, оформить кредит, используя запись чужого голоса, мошенникам вряд ли удастся, а вот подтвердить перевод денежных средств, вполне.
Molnet.ru вчера в 07:20
Кино

Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов

Хидэо Кодзима в интервью BBC заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов.
Cyber.sports.ru 08:46
Наука

Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем

Naked Science 29 октября в 19:02
Футбол

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Здоровье

Аномальное потепление в ноябре отразится на здоровье россиян

Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» предупредил, что в связи с перепадами давления будет наблюдаться общее недомогание, которое вызовут изменения кровотока и артериального давления.
Мир новостей вчера в 04:55
Происшествия

Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.
АСТВ 06:58
Шоу-бизнес

Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей

Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Экономика

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
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Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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