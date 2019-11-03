Футбол

ЧемпионатЧемпионатРуководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

Хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Ковач – аут. Вальверде, Зидан, Сульшер, Эмери, Тухель: кто следующий?

Sportbox.RU06:16

СМИ: Тренер «Баварии» Ковач самостоятельно подал в отставку

Матч ТВ04:35

Карл-Хайнц Румменигге: «Сожалеем об отставке Ковача»

Спорт-Экспрессвчера в 15:11

Руководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

Чемпионат05:28

Кривохарченко: у Ковача в «Баварии» были объективные сложности

Metaratings09:06

Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 14:49

«Бавария» не увольняла Ковача. Тренер сам подал в отставку

Soccer.ru04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Армия и оружие

Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ

Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
ФАН 12:14
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Общество

Гендиректор McDonald’s уволен из-за романа с сотрудницей

Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц.
Ведомости 04:44
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Здоровье

Медики рассказали, как можно похудеть на картошке

При правильном употреблении овощ нормализует уровень сахара в крови и способствует похудению, а также защищает от развития опухолей и воспалений, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда 00:25
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Кино

Паттинсон продемонстрирует навыки джиу-джитсу на съемках Бэтмена

Роберт Паттинсон продемонстрирует зрителям навыки джиу-джитсу в роли Бэтмена.
Телепрограмма 08:48
Политика

Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа опубликуют на днях

Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней.
Российская газета вчера в 20:42
Происшествия

Неизвестный убил начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

Неизвестный мужчина застрелил начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.
VSE42.RU 02 ноября в 21:43
Происшествия

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

РБК 02 ноября в 18:05
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru 02 ноября в 08:07
Общество

Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября

Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Футбол

Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе

По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Технологии

В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц

Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
News.ru 01 ноября в 06:34
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Политика

Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат

Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Единоборства

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное