Футбол
ЧемпионатРуководство «Баварии» объяснило отставку Ковача
Хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.
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Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Армия и оружие
Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ
Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
ФАН 12:14
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество
Гендиректор McDonald’s уволен из-за романа с сотрудницей
Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц.
Ведомости 04:44
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Здоровье
Медики рассказали, как можно похудеть на картошке
При правильном употреблении овощ нормализует уровень сахара в крови и способствует похудению, а также защищает от развития опухолей и воспалений, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда 00:25
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Кино
Паттинсон продемонстрирует навыки джиу-джитсу на съемках Бэтмена
Роберт Паттинсон продемонстрирует зрителям навыки джиу-джитсу в роли Бэтмена.
Телепрограмма 08:48
Политика
Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа опубликуют на днях
Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней.
Российская газета вчера в 20:42
Происшествия
Неизвестный убил начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве
Неизвестный мужчина застрелил начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.
VSE42.RU 02 ноября в 21:43
Происшествия
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК 02 ноября в 18:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Технологии
В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц
Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
News.ru 01 ноября в 06:34
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Политика
Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат
Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Единоборства
Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
РИА Новости 06:36