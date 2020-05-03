Политика

Политика СегодняПолитика СегодняРуководство Боснии и Герцеговины объяснило отказ от российской помощи

Посмотрев на опыт Италии и Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович обратился к России, но как сообщает "Коммерсантъ", министр безопасности страны Фахрудин Радончич запретил принимать российскую помощь.
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с чего всё началось

Босния и Герцеговина объяснила отказ от помощи России в борьбе с коронавирусом

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ08:31

Подробнее о событии

В Боснии и Герцеговине считают помощь РФ нежелательной

REGNUM10:50

В президиуме Боснии объяснили отказ от российской гумпомощи

Национальная служба новостей07:07

Босния и Герцеговина объяснила отказ от помощи России в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ08:31

Российскую помощь в Боснии и Герцеговине признали нежеланной

News.ru08:02

Председатель президиума БиГ объяснил произошедшее с российскими военными

Вести.Ru07:42

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Lenta.ru07:35

Европейская страна объяснила отказ от помощи РФ в борьбе с COVID-19

Рамблер09:31
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»

News.ru 09:25
16
Общество

Минздрав оценил вероятность полного исчезновения коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса в интервью "Парламентской газете".
Газета.Ru 11:23
5
Шоу-бизнес

46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике

Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
4
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
1,3K
Здоровье

В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
1
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,5K
Здоровье

Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
193
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Кино

Военную драму «Ржев» покажет канал «Россия 1»

Премьеру военной драмы «Ржев» покажет 8 мая телеканал «Россия 1». Фильм снят по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».
Все о Твери и Тверской области 11:05
Политика

Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве

Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
3
Общество

В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
4,4K
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:01
535
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 02:57
188
Общество

Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха

Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.
Вечерняя Москва 06:36
389
Наука

Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса

Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
10
Космос

Virgin Galactic впервые испытала новый космолет

Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom вчера в 04:21
10
Космос

Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций

Вечерняя Москва 10:36
1
Общество

Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру

Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44
5
Футбол

Алексей Смертин: «В сезоне-2004/05 Петр Чех не производил впечатление спортсмена»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился воспоминаниями о выступлениях за «Челси» в сезоне-2004/05, а также оценил игру экс-голкипера команды Петра Чеха в тот период.
Матч ТВ 13:23
1
Авто

Некоторые автобренды отказались поднимать цены в России

Что касается отечественной марки Lada, то после 1% роста цен в апреле, дальнейшего пересмотра расценок пока не планируется.
Автоновости дня 13:49
12
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru 08:36
2,1K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
285
Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
11
Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
37
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Васильева ожидает результатов по сданному ранее анализу на коронавирусную инфекцию, призналась актриса РИА Новости.
iReactor 05:00
256
Общество

Уткин жестко высказался о Волгограде

Газета.Ru 12:29
16
Общество

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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