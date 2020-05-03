Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.

с чего всё началось

Посмотрев на опыт Италии и Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович обратился к России, но как сообщает "Коммерсантъ", министр безопасности страны Фахрудин Радончич запретил принимать российскую помощь.

Руководство Боснии и Герцеговины объяснило отказ от российской помощи

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