Футбол

MetaratingsMetaratingsРуководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
По информации портала Betting Insider, наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Сочи» (2:3) в минувшие выходные.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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