Футбол

Sport.ruSport.ruРуководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб

Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду. Ранее была информация, что в игроке заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» не исключил уход Соболева из команды

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов не исключил, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.
ТАСС Спорт01:29

Подробнее о событии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» об уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

КП - Самара05:42

В «Крыльях Советов» не исключают, что Соболев может покинуть команду

Спорт-Экспресс01:53

В «Крыльях Советов» не исключили, что Соболев покинет клуб до конца контракта

Чемпионат03:18

Руководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб

Sport.ru03:00

В совете директоров «Крыльев Советов» не исключили ухода из клуба нападающего Соболева

Sport24.ru02:19

Председатель совета директоров «Крыльев» оценил вызов Фетисова в сборную

Газета.Ru04:33

Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» не исключил уход Соболева из команды

ТАСС Спорт01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество

Употребление грибов снижает вероятность рака простаты

МедиаПоток 08 октября в 12:49
Баскетбол

«Москва — мой дом. Но я бы отказался от возможности выступить за Россию на Олимпиаде». Откровения Кайла Хайнса

Новый выпуск программы Алексея Ягудина «Тает лед», главным героем которого стал баскетболист Кайл Хайнс.
Матч ТВ 10:20
Политика

Зеленский заявил о наличии у Киева «плана Б» по Донбассу

Во время пресс-марафона лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у киевского руководства имеется дополнительный план, касающийся урегулирования вооруженного противостояния на территории Донбасса.
Журналистская правда 11:12
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Политика

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
Армия и оружие

Китай представил клон «Черного ястреба»

Специалисты отмечают, что новый китайский вертолет может быть клоном американского UH-60 Black Hawk, или "Черного ястреба".
Вести.Ru 09:25
Происшествия

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Космос

На МКС напечатали кишечную палочку

Кубанские новости 08:28
Кино

Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»

Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Общество

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году

Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Бузова может подать иск против Тарасова по разделу имущества

На вопрос поклонников о разделе имущества с бывшим супругом звезда отвечает, что у нее есть возможность подать иск в суд до конца года.
RuNews24.ru 08:39
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков показал подросшего старшего сына

Артист записал забавный видеоролик со старшим сыном.
Летидор 02:56
Единоборства

Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

Российская газета 08:48
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Спорт

Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном

Добавим, что «Ростов» оценивает своего хавбека в 17-20 миллионов евро. Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года.
ODDS.ru 08:26
Происшествия

Завтра в Брянске простятся с погибшими в ДТП на Речной

Сайт телеканала «Городской» уже неоднократно рассказывал о трагедии, произошедшей вчера, 7 октября, вечером в Брянске на улице Речной.
Городской телеканал (Брянск) 08 октября в 11:44
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Футбол

Шомуродов забил за Узбекистан в отборе ЧМ-2022

ФК Ростов 10:24
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Кино

Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия

По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Piter.tv 10:05
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
Политика

Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах

Роскомнадзор поддерживает концепцию законопроекта о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, но считает необходимым доработать инициативу в части критериев для значимых информресурсов, заявила представитель ведомства Мария Смелянская.
РИА Новости 11:02
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Экономика

Новый комплекс по переработке мусора открылся в регионе

Go31.ru 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Сергеевич Соболев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий самарских «Крыльев Советов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Фетисов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель Самарской области. Председатель Самарской городской думы, секретарь регионального отделения партии Единая Россия, Глава городского округа Самара, заместитель Председателя Правительства Самарской области, вице-губернатор Самарской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное