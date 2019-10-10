Футбол
Sport.ruРуководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб
Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду. Ранее была информация, что в игроке заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
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Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов не исключил, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.ТАСС Спорт01:29
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