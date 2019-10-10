Футбол
Sport.ruРуководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб
Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду. Ранее была информация, что в игроке заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов не исключил, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.ТАСС Спорт01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Политика
Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом
Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
Газета.Ru вчера в 09:42
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag вчера в 09:09
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Сирии
Профиль вчера в 10:08
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Здоровье
В Кыштыме сделали вертолетную площадку для санавиации
Pchela.News 02:01
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 07 октября в 18:01
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
RT на русском вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике
Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.
Evo-rus.com 01:41
Наука
История первого в мире сверхзвукового полета: смертельный риск
Популярная механика вчера в 09:18