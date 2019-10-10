Футбол

Sport.ruSport.ruРуководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб

Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду. Ранее была информация, что в игроке заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
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Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» не исключил уход Соболева из команды

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов не исключил, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» об уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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