Футбол

Sport.ruSport.ruРуководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб

Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду. Ранее была информация, что в игроке заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
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Председатель совета директоров «Крыльев» оценил вызов Фетисова в сборную

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Руководство «Крыльев» не исключает, что Соболев покинет клуб

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В «Крыльях Советов» не исключают, что Соболев может покинуть команду

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Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» не исключил уход Соболева из команды

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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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