Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортРуководство «Манчестер Сити» получило украинские паспорта

Шахтер — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Представители футбольного клуба "Манчестер Сити" получили украинские паспорта и вышиванки от руководства донецкого "Шахтера" накануне матча группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Раздались два взрыва, мы обернулись и стали играть». Что сейчас с футболом в Донбассе

Sport24.ru06:45

Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

Спорт-Экспресс06:37

«Шахтер» – «Манчестер Сити». 18.09.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings16 сентября в 14:15

«Шахтер» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Чемпионат08:30

«Шахтер» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Российская газетавчера в 17:00

«Шахтер Донецк» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020

ODDS.ruвчера в 16:46

Делегация «Манчестер Сити» получила в подарок от «Шахтера» вышиванки и украинские паспорта

Sportbox.RU07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Salt Mag 03:54
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО

ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 вчера в 13:04
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Кино

Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

ТАСС 05:17
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины подарили Пугачевой цветы в свой день рождения

Лиза и Гарри подбежали к родительнице со словами: «Спасибо, что подарила нам жизнь!». Они подарили ей цветы в горшках.
Телепрограмма 07:32
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости.
Аргументы недели 16 сентября в 09:30
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Происшествия

На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

Чемпионат 06:05
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Футбол

Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Газета.Ru 07:24
Теннис

Шарапова: «Мой дом — США, но с Россией чувствую сильную связь»

Sport24.ru 05:56
Происшествия

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском 07:41
Космос

В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Армия и оружие

Рогозин заявил, что РФ продает США ракетные двигатели втридорога

Американцы покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене.
Политика Сегодня 07:01
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Здоровье

В Казани появятся новые объекты здравоохранения

Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.
Республика Татарстан 03:53
Происшествия

В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» возник крупный пожар

РИА Новости 07:59
Общество

Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России

Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Происшествия

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Общество

В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот

Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Футбол

Полузащитник «Шахтёра»: до Роналду дотронешься — он падает

Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До него дотронешься — он падает.
Чемпионат 06:07
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное