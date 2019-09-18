Лига чемпионов
МК-СпортРуководство «Манчестер Сити» получило украинские паспорта
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Представители футбольного клуба "Манчестер Сити" получили украинские паспорта и вышиванки от руководства донецкого "Шахтера" накануне матча группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды.
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