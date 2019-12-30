Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Руководство «Нафтогаза» рассказало о выгоде транзитного соглашения

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что те, кто считает договор убыточным, не разбираются в экономике транспортировки газа или просто хотят покритиковать. Вечером 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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