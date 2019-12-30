Энергетика
Телеканал 360°Руководство «Нафтогаза» рассказало о выгоде транзитного соглашения
Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что те, кто считает договор убыточным, не разбираются в экономике транспортировки газа или просто хотят покритиковать. Вечером 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Армия и оружие
США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде
В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
Интернет
Аналитик из Huawei: гигабайты потребляют киловатты
Потребление энергии при использовании интернета может удвоиться в течение следующего десятилетия и стать абсолютно неприемлемым к 2040 году, 2 января, цитируя мнение исследователя из Huawei Technologies Sweden Андерса Андре, сообщает CBC.
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике»
Даллас нанес поражение Нэшвиллу (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в рамках Зимней классики на футбольном стадионе Cotton Bowl.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Общество
1000-рублёвую купюру продают за 7 млн рублей в Челябинске
Купюру номиналом в тысячу рублей хотят продать более чем за 7 млн рублей в Челябинске, такое предложение появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Происшествия
Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины
Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи
Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
Политика
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае
Энергетика
Маудро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро.
Происшествия
Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки
Утренний авиарейс Владивосток - Москва задержан в аэропорту отправления более чем на 24 часа.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Киберспорт
Винс Зампелла возглавил DICE LA — студию переименуют и она займётся своей игрой
EA объявила о перестановках внутри компании: основатель и руководитель Respawn Винс Зампелла теперь возглавил и DICE LA — студию-поддержки шведской DICE.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.