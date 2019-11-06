Лига чемпионов
РИА НовостиРуководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти
Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс 16:35
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Происшествия
По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России задержаны 16 подозреваемых.
Комсомольская правда вчера в 23:15
Футбол
ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 17:49
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Политика
Газпром назвал условие сотрудничества с Украиной
Условием заключения контракта на прокачку российского газа через территорию Украины стал отказ от любых судебных претензий со стороны Киева к Газпрому.
Янтарный Край вчера в 10:53
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов.
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов
Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Вести.Ru 16:35
Общество
Госдума увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.
REGNUM 06:15
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Экономика
Предприниматели из ЕАО предлагают свою продукцию на международной выставке в Казахстане
РИА Биробиджан 18:30
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04