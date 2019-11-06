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РИА НовостиРИА НовостиРуководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти

Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
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