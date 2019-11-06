Лига чемпионов
РИА НовостиРуководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти
Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеканал 360° 04:20
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес
Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон
Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
ТВ Центр вчера в 01:41
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.
РБК 08:47
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.
РИА Новости 11:22
Футбол
«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Metaratings 02:10
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Общество
Росгидромет назвал самый пыльный город России
Самым пыльным городом России Росгидромет назвал Махачкалу. Средний уровень запыленности превышает норму минимум в четыре раза.
Москва 24 11:43
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Спорт
Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств
Журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что в расследовании против России открылись новые "отягчающие обстоятельства".
Pravda.Ru 08:28
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 12:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Армия и оружие
В Киеве призвали готовиться к партизанской войне с Россией
Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона».
ФАН 08:34
Космос
Первый запуск британских спутников OneWeb с Байконура отложили
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 08:13
Происшествия
В Москве турист заплатил за такси 41 тысячу рублей
В Москве турист заплатил водителю такси за поездку в пределах города 41 тысячу рублей.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
РБК 09:17
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 11:35
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 02:05
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Наука
Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР
Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
N+1 вчера в 08:20
Общество
Минюст Ингушетии подал иск о ликвидации Совета тейпов
В иске, который подан еще 8 октября, предъявляются претензии к Совету тейпов за то, что он не устранил нарушения, которые были выявлены в ходе проверки минюста.
REGNUM 10:46