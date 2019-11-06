Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиРуководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти

Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
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«Наполи» не будет увольнять Анчелотти

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СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба

Sportbox.RUвчера в 07:32

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Metaratings08:30
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Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов

RT на русском 09:04
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В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России

Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
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РИА Новости 11:22
Футбол

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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Metaratings 02:10
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Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
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Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
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Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
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Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств

Журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что в расследовании против России открылись новые "отягчающие обстоятельства".
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Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».
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Первый запуск британских спутников OneWeb с Байконура отложили

Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.
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В Москве турист заплатил водителю такси за поездку в пределах города 41 тысячу рублей.
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Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

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Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
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Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове

Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
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Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»

Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
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Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
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