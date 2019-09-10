Футбол
Матч ТВРуководство «ПСЖ» собирается зимой продать Неймара
«ПСЖ» намерен зимой расстаться с бразильским нападающим команды Неймаром. Инициатива исходит от спортивного директора парижского клуба Леонардо. Источник сообщает, что функционер устал от слухов и давления со стороны окружения Неймара.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Происшествия
В США водитель Tesla уснул за рулем, пока мчался по трассе
Отмечается, что электрокар ехал на автопилоте со скоростным режимом до 100 км / ч В США водитель электрокара Tesla уснул за рулем, пока автомобиль мчался по трассе в Массачусетсе.
Аргументы и Факты 12:41
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие
Силовики в Египте обезвредили сеть террористов
Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте.
REGNUM 15:29
Политика
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Наука
Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье
Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Происшествия
Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках
Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
ITZine.ru 13:11
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Авто
Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Политика
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Происшествия
Из банковской ячейки в центре Москвы похитили 700 тысяч долларов
Коммерческий директор акционерного общества положил деньги в ячейку в декабре прошлого года.
Говорит Москва 04:25
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru 14:22
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20