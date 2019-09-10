Футбол

Матч ТВМатч ТВРуководство «ПСЖ» собирается зимой продать Неймара

«ПСЖ» намерен зимой расстаться с бразильским нападающим команды Неймаром. Инициатива исходит от спортивного директора парижского клуба Леонардо. Источник сообщает, что функционер устал от слухов и давления со стороны окружения Неймара.
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«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Чемпионат06:20

Руководство «ПСЖ» зимой намерено продать Неймара

Sport24.ru06:00

Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с Неймаром в январе

Sport.ru06:29

«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

Советский спорт06:29

Руководство «ПСЖ» собирается зимой продать Неймара

Матч ТВ07:09

«ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс07:39

«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

Евро-футбол.ру06:53
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
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Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
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Apple представила три новые модели iPhone

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Происшествия

В США водитель Tesla уснул за рулем, пока мчался по трассе

Отмечается, что электрокар ехал на автопилоте со скоростным режимом до 100 км / ч В США водитель электрокара Tesla уснул за рулем, пока автомобиль мчался по трассе в Массачусетсе.
Аргументы и Факты 12:41
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие

Силовики в Египте обезвредили сеть террористов

Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте.
REGNUM 15:29
Политика

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Наука

Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье

Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Происшествия

Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва

Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках

Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Политика

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Баскетбол

Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
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Apple запустила игровой сервис Apple Arcade

ITZine.ru 13:11
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Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре

Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Авто

Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020

Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Политика

Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Lenta.ru 11:50
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

РИА Новости 12:46
Происшествия

Из банковской ячейки в центре Москвы похитили 700 тысяч долларов

Коммерческий директор акционерного общества положил деньги в ячейку в декабре прошлого года.
Говорит Москва 04:25
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика

Сенцов и Кольченко ответили о планах по возвращению в Крым

ForPost 06:44
Футбол

Соболев назвал лучших игроков РПЛ

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru 14:22
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»

Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
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