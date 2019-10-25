Футбол
Бомбардир.руРуководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист. Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
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Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:46
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости 08:55
Политика
Медведев ответил американскому министру
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:51
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Происшествия
Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье
Суд Ставрополя отправил под стражу еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых Ахмеда Коцбу.
РБК 16:07
Политика
На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО
По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
Взгляд.ру 12:41
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО вчера в 02:51
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Экономика
Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26%
Дефицит федерального бюджета за 2019 финансовый год (завершился в США в конце сентября) увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 26%, достигнув почти $1 трлн.
ТАСС 15:41
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Российская газета 12:23
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Общество
Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах
Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.
DP.RU 14:46
Здоровье
Конференция ведущих кардиохирургов страны началась в Нижнем Новгороде
Пословам столичного профессора Автандила Бабунашвили, для проведения Всероссийской конференции и мастер-класса кардиохирургов был выбран именно нижегородский регион, потому что в здесь постоянно растет и число успешных операций на сердце, и мастерство специалистов.
MedikForum.ru 09:25
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Вечерний курьер 14:43
Авто
ВАЗ-2106 с маленьким пробегом выставлен на продажу
Седан ВАЗ-2106 «Жигули» тёмно-зелёного цвета продаётся одним из автосалонов города Иваново.
Тарантас Ньюс 04:45
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Армия и оружие
WSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии
RT на русском вчера в 22:14