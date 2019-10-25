Футбол
Бомбардир.руРуководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист. Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
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Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк активно поддержали больные онкологией россияне
Российскую популярную актрису Анастасию Заворотнюк горяче поддерживают и сопереживают россияне, у которых обнаружена онкология.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Экономика
Оператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год
Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
Общество
Россияне стали на 25% больше тратить на оплату автомобильных штрафов
Помимо штрафов, на 22% увеличился и "средний чек" автомобилиста, в который входит обслуживание автомобиля.
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге
ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
Армия и оружие
Шойгу: Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию
Запад ведет информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Экономика
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Общество
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш
Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Общество
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник «Спартака» Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба конфедерации футбола Бразилии.
Кино
Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»
Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Армия и оружие
WSJ: Вашингтон направит в Сирию танки
Вашингтон планирует отправить в Сирию несколько десятков танков и другой техники, говорится в статье.
Наука
5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю
После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.
Общество
В Испании эксгумировали останки фашистского диктатора Франко
Как сообщал Лайф, власти Испании решили эксгумировать останки диктатора из комплекса "Долина павших" и перезахоронить в пантеоне в муниципалитете Мадрид, поскольку, согласно новым изменениям в Законе об исторической памяти, в "Долине павших" "могут покоиться только останки людей, которые погибли в результате гражданской войны в Испании".
Общество
В России появятся вагоны без хлопающих дверей
Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами.