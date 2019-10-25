Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руРуководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист. Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
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